Premierul britanic Boris Johnson recunoaşte că era prea gras când s-a îmbolnăvit de COVID-19 Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca era prea gras cand s-a imbolnavit grav de COVID-19 si ca a slabit de atunci 11,79 kg, relateaza Reuters.



"Trebuie sa recunosc ca motivul pentru care am avut o experienta atat de urata cu aceasta boala este ca, desi eram aparent sanatos tun cand am contractat boala, aveam o problema preexistenta - prietenii mei, eram prea gras", a declarat el intr-un discurs online in fata membrilor Partidului sau Conservator.



"Si, de atunci, am pierdut 26 de livre (11,79 kg) ... si voi continua acea dieta", a mai spus el.



