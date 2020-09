Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri ca are "mari sperante" sa ajunga la un acord post-Brexit cu Uniunea Europeana, in pofida negocierilor in impas si a tensiunilor create de un proiect de lege britanic care revine asupra angajamentelor luate, relateaza AFP."Nu este ceea ce…

- Fostul premier britanic David Cameron s-a raliat altor fosti lideri ai Regatului Unit pentru a-si exprima ingrijorarea in legatura cu planul actualului premier Boris Johnson ce contrazice in parte acordul deja semnat cu Uniunea Europeana si care in acest fel incalca dreptul international, informeaza…

- Premierul britanic Boris Johnson a acuzat vineri Uniunea Europeana ca il ameninta cu impunerea unei frontiere comerciale in Marea Irlandei si cu o blocada alimentara intre Marea Britanie si Irlanda de Nord daca nu va fi de acord cu termenii sai in ceea ce priveste viitoarea lor relatie, relateaza Reuters.…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca a incheiat cu Japonia primul sau acord comercial ”major” dupa ce a iesit din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie, relateaza AFP.”Regatul Unit a incheiat un acord de liber-schimb cu Japonia, care este primul acord comercial major” al tarii ”ca natiune…

- Guvernul britanic a indemnat companiile farmaceutice sa-si faca stocuri de medicamente suficiente pentru o perioada de sase saptamani pentru a se pregati in perspectiva incheierii actualei perioade de tranzitie post-Brexit fara a se ajunge la un acord cu Uniunea Europeana, relateaza marti AFP. Dupa…

- Guvernul britanic condus de Boris Johnson pare sa admita ca Marea Britanie nu va ajunge curand la un acord cu Uniunea Europeana privind relatiile post-Brexit, afirma surse guvernamentale de la Londra citate de The Telegraph și Mediafax.