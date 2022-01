Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson este pregatit sa puna capat majoritații restricțiilor anti-COVID-19 introduse pentru a limita raspandirea variantei Omicron in Anglia. Marea Britanie a fost prima țara care a limitat calatoriile internaționale din cauza variantei Omicron, iar in decembrie a…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat miercuri ca la 27 ianuarie se va pune capat majoritatii masurilor introduse pentru a limita raspandirea rapida a variantei Omicron a noului coronavirus, urmand ca din martie sa se renunte la izolarea persoanelor testate pozitiv, transmite AFP. Incepand…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat miercuri ca la 27 ianuarie se va pune capat majoritatii masurilor introduse pentru a limita raspandirea rapida a variantei Omicron a noului coronavirus, urmand ca din martie sa se renunte la izolarea persoanelor testate pozitiv, transmite AFP. Incepand…

- Guvernul de la Londra a anuntat miercuri, 5 ianuarie, relaxarea incepand de vineri a restrictiilor impuse la sosirea in Anglia persoanelor venite din strainatate, restrictii introduse in decembrie dupa aparitia variantei Omicron a coronavirusului, informeaza agentiile internationale de presa.Astfel,…

- Chiar daca numarul de cazuri ( 218.724 - n.r.) fara precedent de la inceputul pandemiei include unele neinregistrate in weekend, Boris Johnson le-a cerut britanicilor \"\"sa manifeste cea mai mare prudenta\"\" in comportamentul lor.\"\"Oricine crede ca lupta noastra impotriva Covid s-a incheiat, ma…

- Chiar daca numarul de cazuri ( 218.724 - n.r.) fara precedent de la inceputul pandemiei include unele neinregistrate in weekend, Boris Johnson le-a cerut britanicilor \"\"sa manifeste cea mai mare prudenta\"\" in comportamentul lor.\"\"Oricine crede ca lupta noastra impotriva Covid s-a incheiat, ma…

- La ora actuala 129 de persoane sunt internate cu noua varianta de coronavirus Omicron si pana acum 14 oameni au murit din cauza acesteia, a anuntat miercuri ministrul-adjunct al sanatatii al Regatului Unit, Gillian Keegan, la Sky News, informeaza Reuters. Ea a mai spus ca executivul britanic nu va…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat aplicarea „Planului B” de masuri anti-COVID, pentru limitarea raspandirii variantei Omicron in Anglia, relateaza BBC. Masca de protectie devine obligatorie in spatiile inchise, iar accesul in unele locuri va fi permis doar pe baza certificatului COVID.