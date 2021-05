Premierul austriac Sebastian Kurz este anchetat de procurorii anticorupție Procurorii anticorupție austrieci îl ancheteaza pe cancelarul Sebastian Kurz în legatura cu o posibila marturie falsa facuta în fața unei comisii parlamentare ce investigheaza așa-numitul &"scandal Ibiza&" ce a dus la caderea guvernului anterior, relateaza Reuters.



Kurz a anunțat în timpul unei conferințe de presa organizate în graba miercuri ca el și șeful sau de cabinet au fost înștiințați de investigație, adaugând ca &"știam ca exista o obligație legala de a spune adevarul în fața comisiei și, prin urmare, bineînțeles ca am raspuns… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Sebastian Kurz este anchetat de procurorii austrieci anticorupție pentru o posibila marturie falsa facuta in fața comisiei parlamentare ce investigheaza scandalul „Ibizagate”, care a dus la caderea guvernului precedent, scrie Reuters.

- ”Exista indicii potrivit carora exista o instanta, un bazar, in care s-au incheiat acorduri suplimentare intre state membre (UE) si firme farmaceutice”, le-a declarat unor jurnalisti Sebastian Kurz. Cancelarul austriac spune ca a impartasit informatii in acest sens cu liderii belgian, grec, polonez,…

- Decizia celor doua state membre vine in contextul unei nemulțumiri crescande fața de intarzierile in comenzile, aprobarea și distribuția vaccinurilor, blocul comunitar fiind mult in spatele campaniei de vaccinare record din Israel.Drept urmare, cancelarul austriac Sebastian Kurz a spus ca, deși ideea…

- Decizia celor doua state membre vine in contextul unei nemulțumiri crescande fața de intarzierile in comenzile, aprobarea și distribuția vaccinurilor, blocul comunitar fiind mult in spatele campaniei de vaccinare record din Israel.Drept urmare, cancelarul austriac Sebastian Kurz a spus ca, deși ideea…

- Procurorii austrieci au efectuat joi percheziții la locuința ministrului de finanțe Gernot Bluemel, un aliat apropiat al cancelarului Sebastian Kurz, acesta fiind suspectat de luare de mita de la o companie de jocuri de noroc, relateaza Reuters.Mai devreme în cursul zilei de joi Bluemel…

- Ministrul finantelor austriac Gernot Blumel, un aliat apropiat al cancelarului Sebastian Kurz, a anuntat joi ca locuinta sa a fost perchezitionata de procurorii anticoruptie care il trateaza ca suspect in legatura cu posibile donatii pentru un partid politic, transmite Reuters. Procurorii…