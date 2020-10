Stiri pe aceeasi tema

- Premierul armean Nikol Pashinyan a declarat marti ca este ''convins'' ca Rusia va veni in ajutor daca tara va fi atacata direct, pe fondul ostilitatilor cu Azerbaidjanul in enclava separatista Nagorno-Karabah, relateaza AFP. ''Sunt convins ca, daca situatia o cere, Rusia isi…

- Seful diplomatiei turce, aflat in vizita oficiala la Baku, a indemnat marti comunitatea internationala sa sustina Azerbaidjanul in conflictul acestuia cu Armenia in Nagorno-Karabah si a pus la indoiala utilitatea unui armistitiu in aceasta enclava, informeaza AFP si Reuters. "Lumea trebuie sa-i…

- Ministerul de Externe armean a anuntat vineri ca este pregatit sa se implice alaturi de Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) pentru restabilirea unei incetari a focului in Nagorno-Karabah, regiune in care de aproape o saptamana au loc confruntari armate cu Azerbaidjanul, transmite…

- Presedintele rus Vladimir Putin a lansat marti un apel la retinere partilor beligerante in conflictul din regiunea disputata Nagorno-Karabah, in cadrul unei convorbiri cu premierul armean Nikol Pashinyan, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Putin…

- Conflictul istoric din Nagorno Karabah, dintre Armenia și Azebaidjan, a escaladat puternic in acesta dimineața. Președintele turc Recep Erdogan a anunțat ca va sprijini Azerbaidjanul „cu toate mijloacele” pe care le are la dispoziție in conflictul pe care aceasta țara il are cu Armenia și care s-a…

- Evolutia situatiei intre Armenia si Azerbaidjan este „tulburatoare”, iar Romania face apel catre ambele parti sa reia dialogul politic pentru a gasi solutii prin mijloace pasnice, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. “Evolutia situatiei dintre Armenia si Azerbaidjan, pe linia de…