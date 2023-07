Stiri pe aceeasi tema

- Azerbaidjan și Armenia ar putea semna un tratat de pace pentru a soluționa conflictul din Nagorno-Karabah, in timpul summitului Comunitații Politice Europene, care se va desfașura pe 1 iunie in Republica Moldova.

- Președintele rus Vladimir Putin a asistat la un schimb de replici intre liderii din Azerbaidjan și Armenia. Ulterior, el a declarat ca, in ciuda dificultaților, a simțit ca Azerbaidjanul și Armenia se indreapta catre o soluționare a conflictului lor vechi de decenii asupra teritoriului Nagorno-Karabah.…

- Putin se baga intre Armenia și Azerbaidjan:Negocieri intre cele doua state aflate in conflict, pe 25 mai, la MoscovaPremierul armean Nikol Pasinian a declarat joi ca a acceptat sa aiba o intrevedere cu presedintele azer Ilham Aliev pe 25 mai, la Moscova, in cadrul unor negocieri sub egida presedintelui…

- Un acord de pace intre Armenia si Azerbaidjan asupra regiunii disputate Nagorno-Karabah este "la vedere", a declarat joi seful diplomatiei americane, Antony Blinken, salutand "progrese tangibile" in discutiile purtate la Washington, relateaza AFP.

- Ancheta nu a depistat dovezi privind implicarea serviciilor speciale ale Republicii Moldova in așa-zisele atacuri teroriste din regiunea transnistreana, a recunoscut Vadim Krasnoselski, liderul de la Tiraspol, la intrevederea cu Dorota Dlouchy-Suliga, șefa Direcției Georgia, Republica Moldova, Armenia,…

- Armenia si Azerbaidjan au inceput negocieri de pace complicate, fiind mediate de Statele Unite, luni, la Washington, cu privire la disputata enclava Nagorno - Karabah. Discutiile, sustinute de secretarul de stat american Antony Blinken, sunt asteptate sa dureze pana joi si au loc in prezenta ministrilor…

- Armenia si Azerbaidjan au inceput negocieri de pace delicate sub auspiciile Statelor Unite, luni, la Washington, cu privire la disputata enclava Nagorno - Karabah, informeaza AFP, citat de Agerpres.Discutiile, sustinute de secretarul de stat american Antony Blinken sunt asteptate sa dureze pana joi…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a promis sprijinul Statelor Unite pentru procesul de pace dintre Armenia si Azerbaidjan in discutii telefonice separate cu liderii lor si a chemat la deschiderea rutei vitale catre enclava disputata Nagorno-Karabah, scrie AFP.