Premierul anunță că de la 1 ianuarie vor crește pensiile, salariul minim și alocațiile Florin Citu anuntat ca de la 1 ianuarie 2022 vor creste pensiile, salariul minim si alocatiile copiilor, subliniind ca isi doreste ca astfel de crestere sa se produca la inceputul fiecarui an calendaristic. „Nu vom mai folosi aceste cresteri ca instrument politic", afirma premierul. „De la 1 ianuarie si pensii si alocatii, toate cresc de la 1 ianuarie, si salariul minim. Si asa trebuie sa se obisnuiasca romanii: de la 1 ianuarie, in fiecare an, veniturile acestora – pensii, alocatii, salariul minim – cresc de la 1 ianuarie. Nu vom mai folosi aceste cresteri ca instrument politic", a declarat…

