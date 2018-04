Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a oferit ieri, 17 aprilie, un dineu de lucru doamnelor ambasador acreditate la București, ministrilor din Guvernul Romaniei și Primarului General al Capitalei, Gabriela Firea. La eveniment a participat, ca invitat special, președintele Camerei Deputaților, Liviu Nicolae…

- Darius Valcov trebuia sa participe la prima ședința a comisiei naționale pentru aderarea la zona Euro. Acesta nu a fost prezent la oportunitațile video de la inceputul ședinței, care are loc la Palatul Victoria, dar o placuța cu numele sau se afla la masa de lucru, langa guvernatorul BNR Mugur Isarescu…

- Avarii in lant la centrala nucleara de la Cernavoda. In doar 4 zile, reactoarele 1 si 2 ale centralei Nuclearelectrice au fost oprite din cauza unor avarii. Ultima s-a produs chiar in aceasta dimineata. Premierul Viorica Dancila a cerut Corpului de Control al Guvernului sa faca verificari. Centrala…

- Premierul Viorica Dancila a participat la un dineu oferit, cu prilejul zilei Internationale a Femeii, de Michele Ramis, ambasadorul Republicii Franceze in Romania, context in care a vorbit despre masurile guvernamentale de promovare a egalitatii de sanse intre femei si barbati si legislatia in domeniu.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului, ea evitand sa se pronunte daca va exista o decizie privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. "Domnul ministru Toader maine va fi…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Viorica Dancila a fost adusa la sediul Guvernului cu o mașina a Jandarmeriei. Secretarul general…

