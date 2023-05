Premierele lunii mai 2023 pe NETFLIX /Video! Premierele lunii mai pe NETFLIX! Cea mai importanta platforma de streaming video și in Romania propune luna acesta noi filme și seriale. Printre titlurile noi ale lunii mai 2023 remarcam ”Fubar” (primul serial in care joaca Arnold Schwarzenegger) dar și producții autohtone precum ”Metronom” ori ”Romina, VTM”, pelicula ce a inregistrat un mare succes comercial in cinematografe. Premierele lunii mai pe NETFLIX: 2 mai- Romina, VTM 4 mai- Queen Charlotte: A Bridgerton Story, Sanctuary 7 mai- A Quit Place 10 mai- Dance Brothers, Queen Cleopatra (documentarul ce a ceeat o seama de controverse in Egipt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Ziua Internaționala a Muncii”, altfel cunoscuta drept “Ziua Muncii” sau in alte feluri similare, in funcție de țara, desemneaza, in linii largi, aceeași sarbatoare – un moment de celebrare al muncitorilor din intreaga lume. Cel puțin, acestea sunt originile sarbatorii, insa in maniera tipic umana,…

- In 2023, se implinesc 100 de ani de la nasterea cineastului Ion Popescu-Gopo, personalitate marcanta a cinematografiei romanesti, care alaturi de Liviu Ciulei si Mirel Iliesiu, a fost unul dintre primii realizatori de film care au castigat, in secolul XX, un premiu la prestigiosul Festival de Film de…

- Intre 24 și 29 aprilie, Primaria Bistrița organizeaza „Ziua Naționala a Tineretului”. Timp de aproape o saptamana, tinerii din Bistrița se pot bucura de diverse activitați recreative, iar la final vor avea parte de un concert dedicat lor. Pentru marcarea Zilei Tineretului, in intreg orașul vor fi organizate…

- Stabilita in Franta langa Cannes inca de la varsta de 16 ani, rusoaica Varvara Graceva (locul 44 mondial) ar urma sa obtina in curand cetatenia franceza, scrie news.ro.Acest lucru ii va permite sa poata fi selectionata in echipa Frantei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Șase critici de cinema au intocmit pentru publicația americana de divertisment The Hollywood Reporter lista celor mai bune 50 de filme ale acestui secol. Printre ele se afla și doua pelicule romanești – una clasata chiar in primele 10. „4 luni, 3 saptamani si 2 zile”, regizat de Cristian Mungiu in 2007,…

- „Cand traversezi un doliu ai și nevoie sa te simți in viața și sa fii fericit. Poate suna egoist și te poți simți vinovat, dar e in același timp vital, pentru ca te ajuta sa reintri in mișcarea vieții”, spune Mia Hansen-Løve, care a raspuns intrebarilor Libertatea intr-un interviu unu la unu, pe Zoom,…

- Skrillex, fara indoiala unul dintre artiștii și producatorii momentului, lanseaza astazi albumul ”Quest for Fire”, așteptat cu nerabdare de fanii sai și de iubitorii muzicii electronice. Cu un tracklist care include 15 piese, ”Quest for Fire” include colaborari cu artiști precum Fred Again, Flowdan,…

- „Corset“/„Corsage“, lungmetrajul de ficțiune al regizoarei austriece Marie Kreutzer, care avut premiera mondiala anul trecut la Cannes, in secțiunea „Un Certain Regard“, unde actrița principala, Vicky... The post Lungmetrajul „Corset“, premiat anul trecut la Cannes, la Cinema Arta appeared first on…