Premiera pentru Romania, dar și pentru țarile din jur: statul american Arizona iși deschide o reprezentanța economica in Sectorul 6 din București, o premiera pentru Europa Centrala și de Est Este vorba de primul Birou de Comerț din Europa Centrala și de Est deschis in Sectorul 6 din București, dupa cum a anunțat deputatul PNL Cristian Bacanu și primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu. Cei doi au fost impreuna la o misiune economica in acest stat. „Deputații statului Arizona au votat deschiderea unei reprezentanțe economice la București! Aceasta este primul oficiu de acest tip al unui stat american…