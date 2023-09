Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea kazaha Elena Ribakina, numarul 4 mondial, o va infrunta pe romanca Sorana Cirstea in runda a treia a turneului de tenis US Open, dupa ce a beneficiat de neprezentarea australiencei Ajla Tomljanovic (127 WTA), miercuri, la New York, potrivit Agerpres.Jucatoarea de la antipozi s-a retras…

- Coreea de Nord a trimis sportivi la o competitie de taekwondo in Kazahstan, potrivit fotografiilor organizatorilor, aceasta fiind prima delegatie din aceasta țara care calatoreste in strainatate de cand granitele sale au fost inchise in 2020 din cauza pandemiei Covid-19, relateaza AFP.

- Farul Constanța, FCSB, CFR Cluj și Sepsi incearca sa obțina calificarea in turul trei preliminar al Conference League. Toate cele patru echipe romanești vor evolua joi seara, in manșa secunda a turului doi preliminar din Conference League. Urartu – Farul Constanța Farul Constanța va intra prima in scena.…

- Publicul a umplut salile cinematografelor din Los Angeles in ziua lansarii filmelor ,,Barbie” și „Oppehiemer”. Chiar daca nu au nicio legatura, premiera filmelor in aceeași zi a obținut numele de „Barbenhiemer”. O mare parte dintre cei care au venit la premiera filmelor și-au cumparat bielete la ambele…

- Jucatoarea ceha Marketa Vondrousova (42 WTA) a castigat primul titlu de Mare Slem din cariera, impunandu-se sambata in finala turneului de tenis de la Wimbledon in doua seturi, 6-4, 6-4, in fata tunisiencei Ons Jabeur, a sasea jucatoare a lumii. Vondrousova, in varsta de 24 de ani, se afla la a doua…

- Jucatorii pot achiziționa și on-line bilete la jocurile tradiționale Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc, prin accesarea secțiunii dedicate a site-ului oficial Loteria Romana. „Pentru prima data Loteria Romanaa facilitat pentru jucatori achiziționarea online a biletelor la…

- Inainte de debutul la Wimbledon 2023, Sorana Cirstea (33 de ani, 37 WTA) a publicat pe Instastory un mesaj care a fost criticat dur pe internet, potrivit Eurosport. „Faceți barbații din nou masculini, faceți femeile din nou feminine, faceți copiii din nou inocenți”, a fost mesajul postat, in engleza,…

- Sorana Cirstea, locul 36 mondial, va juca pentru prima data la Transylvania Open, turneu de categorie WTA 250, care va avea loc la Cluj-Napoca, in perioada 16-22 octombrie 2023, potrivit news.ro.Si-au anuntat prezenta si Ana Bogdan (locul 61 WTA) si Jaqueline Cristian (locul 133 WTA), participante…