Premiera pentru Constanta: Cum arata o trecere de pietoni de pe bulevardul Tomis (galerie foto + video)

Avand in vedere numarul mare de accidente produse noaptea din cauza ca soferii nu observa la timp pietonii, fie ei si in loc permis, treceri de pietoni din oras au fost iluminate cu proiectoare led. De asemenea, in aceasta seara, s a iluminat cu leduri pe mijloc o trecere de pietoni din oras. Este prima de acest tip. Aceasta se afla la iesire din Constanta, in zona Rovere, pe bulevardul Tomis. Reamintim ca in luna martie, parlamentarii au votat proiectul de lege ce vizeaza iluminatul trecerilor ...