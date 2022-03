Premieră națională: primul transplant renal la un pacient HIV pozitiv Aceasta premiera naționala a fost efectuata cu succes la o pacienta in varsta de 29 de ani, aflata in program de hemodializa de aproximativ 10 luni, cu afectare renala in cadrul unei vasculite asociate ANCA și infectie HIV controlata, aceasta primind rinichiul de la tatal ei, in varsta de 52 de ani. Evoluția post-transplant a fost favorabila și a oferit pacientei o noua șansa la viața, fara dializa. Echipa care a participat la efectuarea și managementul transplantului a fost formata din: Conf. Dr. Catalin Baston ( medic primar urolog), Dr. Ionuț Manea (medic primar urolog), Dr. Liliana Domnișor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

