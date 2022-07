Academia Romana ar putea avea in scurt timp un nou institut in subordine, pentru care statul aloca 2,4 milioane de lei. Cea mai mare parte a banilor merge in plata salariilor celor 22 de angajați. Institutul de Cercetare pentru Artele Spectacolului (ICAS) ar putea fi noua instituție publica din subordinea Academiei Romane. Cu sediul in Sibiu, ICAS va face cercetari in domeniile teatru și artele spectacolului, educație și pedagogie teatrala, management cultural, diplomație culturala, leadership cultural, arte vizuale. Conducerea ICAS este asigurata de un director, numit in urma unui concurs, prin…