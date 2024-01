Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anuntat, luni, intr-o discutie cu fermierii, la Targu Mures, ca va cere demisia comisarului european pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski, marti, in cadrul Consiliului de Ministri.

- Ministrul roman al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anunțat ca va cere demisia comisarului pentru Agricultura al UE, Janusz Wojciechowski (Polonia). Ministrul Barbu a facut acest anunț in ziua de 22 ianuarie 2024, la Targu Mureș. Ministrul roman susține ca va cere demisia comisarului…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anuntat, luni, intr-o discutie cu fermierii, la Targu Mures, ca va cere demisia comisarului european pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski, marti, in cadrul Consiliului de Ministri, noteaza Agerpres. "Romania a pus prin Consiliul de…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anuntat luni ca va cere demisia comisarului european pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski, marti, in cadrul Consiliului de Ministri.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, condamna escaladarea atacurilor aeriene ruse asupra Ucrainei, precum si utilizarea de catre Rusia a rachetelor balistice provenite din Coreea de Nord si a dronelor din Iran. Geoana s-a referit si la intarirea capacitatii de aparare a tarilor aliante…

- Sunt in continuare coduri roșii de inundații in Franța și Germania, in timp ce Suedia este vizata de o alerta portocalie de vant și ninsori puternice. Ministerul roman de Externe a emis avertizari de calatorie pentru aceste țari.Valul de aer polar care a plecat din Peninsula Scandinava și Rusia se…

- Aceste noi sanctiuni prevad interzicerea importului de diamante neindustriale din Rusia – incepand din ianuarie – si a importului de diamante rusesti din terte tari – incepand din martie -, se arata intr-un comunciat comun publicat dupa reuniune. Participantii la reuniune vor sa consolideze controlul…

- Germania va desfasura patru avioane de lupta Eurofighter in Romania pentru a sprijini misiunea de politie aeriana a NATO de la sfarsitul lui noiembrie, a declarat o sursa din domeniul securitatii pentru agenția Reuters, misiunea venind la cateva saptamani dupa atacurile Rusiei asupra unor porturi ucrainene…