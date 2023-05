Premieră medicală. Un olandez care a fost paralizat 12 ani poate să meargă din nou Un barbat paralizat este capabil sa mearga din nou, doar prin puterea gandului și a implanturilor electronice din creier, o premiera medicala despre care spune ca i-a schimbat viața, noteaza BBC . Performanța științifico-medicala a fost anunțata de catre o echipa internaționala de oameni de știința ca deschizand „o noua era” in tratamentul bolilor neurologice. Cercetatorii au instalat „o punte digitala” intre creier și maduva spinarii lui Gert-Jan Oskam, un cetațean olandez in varsta de 40 de ani care a devenit tetraplegic dupa un accident de bicicleta in 2011, in timp ce se intorcea acasa de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

