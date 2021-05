Stiri pe aceeasi tema

- O japoneza ai carei plamani au fost puternic afectați de infecția cu Covid-19 a fost beneficiara primului transplant la plamani de la un donator in viața, realizat de medicii din Japonia, relateaza CNN . Femeia a fost supusa unei operații care a durat nu mai puțin de 11 ore, realizata de o echipa de…

- Un indice bazat pe sapte variabile, printre care varsta sau dificultatea de a respira, a fost creat de cercetatori spanioli pentru a determina prognosticul pacientilor COVID-19 care se prezinta la unitatile de primiri urgente, un instrument care va ajuta medicii sa ia decizii rapide, relateaza marti…

- Cornelia Catanga a murit in aceast dimineața, dupa un tratament de mai multe zile cu medicamentul controversat numit Ivermectina. Deși unii specaliști susțin ca tratamentul ar putea ameliora unele simptome ale infecției cu noul coronavirus, medicii avertizeaza cu privire la posibilele probleme cardiace…

- Premiera medicala in Italia, unde noua tulpina britanica a coronavirusului a fost descoperita la o pisica. Felina a inceput sa simta simptome de COVID-19, la 10 zile dupa ce stapanii sai au fost infectați.Pisica infectat ca tulpina COVID-19Medicii italieni spun ca pisica de opt ani a fost dusa la o…

- O femeie de 37 de ani din Iași a nascut, in cursul zilei de marți, patru baieței perfect sanatoși, deși mama era infectata cu noul coronavirus. Este o premiera medicala in Romania. Potrivit presei locale, femeia prezenta infectie cu virusul SARS-CoV-2, „cu trombocitopenie, cat si defect septal atrial…

- Cei doi copii de 2 ani, aduși in stare grava la Iași, sambata, dupa ce au varsat o oala cu ciorba fierbinte asupra lor in timp ce se jucau, sunt in stare stabila, potrivit declarațiilor facute duminica de doctorul Lavinia Ionescu, purtator de cuvant al Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Sfanta…