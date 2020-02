Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul "Matilda si groparii" de Stela Giurgeanu, in regia lui Mircea Rusu, declarata "Piesa anului 2018" la Gala Premiilor UNITER, va avea premiera oficiala pe 15 februarie, la Sala Atelier a Teatrului National din Bucuresti. Potrivit unui comunicat TNB transmis AGERPRES, "Matilda si groparii"…

- Teatrul National „Vasile Alecsandri" din Iasi a pregatit un nou spectacol pentru publicul iesean - „Cand fericirea se afla in trecut", realizat dupa textul dramaturgului italian Furio Bordan, jucandu-se pentru prima data in Romania. Premiera va putea fi urmarita poimaine, de la ora 18, pe scena Salii…

- Spectacolul „Matilda si groparii”, dupa textul semnat de Stela Giurgeanu declarat „piesa anului 2018” la gala premiilor UNITER, va avea premiera oficiala pe 15 februarie, la Sala Atelier a Teatrului National „I. L. Caragiale” din Bucuresti.

- Duminica, 9 februarie, la Sala Studio a Teatrului National „Vasile Alecsandri” din Iasi, va avea loc premiera spectacolului „Cand fericirea se afla in trecut”. Piesa, de Furio Bordon, a fost scrisa in 1993 si dedicata lui Marcelo Mastroiani. Reprezentatia de la Nationalul iesean este dedicata actorului…

- Pe scena Teatrului National "Vasile Alecsandri" din Iasi va fi transpusa in scena, dupa 33 de ani, una dintre cele mai cerute si mai apreciate piese din dramaturgia romaneasca, "Gaitele" de Alexandru Kiritescu. Spectacolul, a carei premiera va avea loc pe 11 si 12 ianuarie, revine la Teatrul…

- SPECTACOLUL ARTEI – o tribuna a creatorilor de frumos dar și a comentatorilor actului artistic, un spațiu deschis al dialogului, atitudinilor și o posibilitate de a patrunde in culisele faptului cultural. Emisiunea SPECTACOLUL ARTEI se difuzeaza in fiecare seara de miercuri, in intervalul 21.03 – 22.00…

- Doar astazi, emisiunea SPECTACOLUL ARTEI va fi difuzata in intervalul 21.30 – 22.00. Unul dintre marii actori țarii, Petru Ciubotaru – societar al Teatrului Național ”Vasile Alecsandri” din Iași a parasit aceasta lume, la 14 noiembrie. In ultimii ani, maestrul Petru Ciubotaru i-a acordat mai multe interviuri…