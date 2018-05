Stiri pe aceeasi tema

- Astazi de la ora 19, la Studio „Uțu Strugari” al Teatrului Național din Timișoara are loc un nou one woman show: Mata Hari de Crista Bilciu. Spectacolul creat și interpretat de actrița Roberta Popa Ionescu deschide o noua pagina din seria spectacolelor de interpret prin care Teatrul Național ofera unui…

- Florin Piersic Jr. vine cu al sau „Stage Dogs” de la ora 19.00 la Teatru, in Sala Mare. Spectacolul este inspirat din „A life in the theatre” de David Manet iar regia ii apartine aceluiasi Florin Piersic Jr. Producatorul acestui spectacol care va dura o ora si 40 de minute este Teatrul ACT Bucuresti.…

- In preajma unei noi ediții a FEST-FDR, Teatrul Național invita publicul la un eveniment care anunța platforma dedicata dramaturgiei romanești contemporane. Astfel, Teatrul Național din Timișoara prezinta vineri, 4 mai, de la ora 19, la Studio „Uțu Strugari” premiera spectacolului “Pe maine” de Mihaela…

- Astazi se implinesc sapte ani de cand tanarul si talentatul actor al teatrului national timisorean, Ioan „Utu” Strugari, care visa o viata si o cariera frumoasa, s-a stins din viata, la doar 29 de ani. In amintirea acelei triste zile, prietenii si colegii sai din teatru doresc sa atraga atentia ca este…

- Facultatea de Arte din cadrul Universitații “Ovidius” din Constanța deschide seria de evenimente din cadrul proiectului “Primavara artelor” a XI-a ediție cu spectacolul “Declarație de dragoste”. Evenimentul va avea loc pe 16 martie a.c., de la ora 19:00, in Sala Studio de pe bulevardul Mamaia, nr.…

- Spectacolul ''20 de minute cu ingerul'' de Aleksandr Vampilov, in regia lui Felix Alexa, va fi prezentat miercuri, in premiera oficiala, la Sala Studio a Teatrului de Comedie, informeaza organizatorii intr-un comunicat remis AGERPRES. Din distributie fac parte actorii Dan Tudor, Alexandru…

- Spectacolul "Fotograful Unirii" de Denis Dinulescu, in regia lui Mihai Panaitescu, productie a Teatrului de Arta Deva, va fi prezentat, in premiera nationala, pe 4 martie, la Sala Studio a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Institutului Cultural…