Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in familia Mirelei Vaida! Alexandru, soțul vedetei, iși aniverseaza astazi ziua de naștere. Iar cum un astfel de eveniment nu avea cum sa treaca fara sa nu fie sarbatorit, frumoasa prezentatoare de televiziune i-a transmis un mesaj partenerului ei, in direct!

- Gica Hagi (55 de ani) l-a urmarit pe Ianis Hagi (22 de ani) in Standard Liege - Rangers 0-2. „Regele” a vorbit la superlativ despre performanțele obținute de Dan Petrescu la CFR Cluj. CFR Cluj a invins-o pe ȚSKA Sofia, scor 2-0, la debutul in grupele Europa League. Prestația campioanei Romaniei l-a…

- Presedintele republican in exercitiu Donald Trump a condamnat ”toti adeptii suprematiei albilor” in urma unei polemici pe care a provocat-o prin declaratii ambigue pe care le-a facut in prima dezbatere televizata cu adversarul sau democrat Joe Biden, relateaza AFP.

- Sarbatoarea Teatrului romanesc ajunge la Craiova, cu ocazia aniversarii a 170 de ani de la inființarea teatrului craiovean „Marin Sorescu". Evenimentul are loc intr-un spațiu deosebit, in aer liber, la Teatrul de Vara din Parcul „Nicolae Romanescu".

- Cativa talhari au intrat in locuinta unei familii din Ecuador si au inceput sa o ameninte pe tanara care era acasa in acel moment. Din fericire, studenta participa atunci la o lecție online pe ZOOM, iar colegii ei au fost martori la cele intamplate.

- Radu Banciu a desființat-o, in direct, la TV, pe o politiciana care ravnește la o mare primarie. Jurnalistul i-a adresat cateva ironii candidatei USR-PLUS. Mai multe detalii, in continuare. Radu Banciu șterge pe jos cu o politiciana Jurnalistul Radu Banciu a criticat-o dur, in direct, la B1, pe candidata…

- Incepe concursul "George Enescu", reorganizat in doua etape, din cauza pandemiei de coronavirus. O prima selectie se va face pe baza inregistrarilor trimise de concurenti. Startul se da in aceasta seara cu un concert de gala, cu laureatii editiilor din 2011 si 2016.

- FC Sevilla, cea mai titrata formație din Liga Europei, este precauta inaintea confruntarii cu Wolverhampton Wanderers, o echipa care se afla la prima sa prezența in cupele europene dupa o pauza de 39 de ani.