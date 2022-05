Premieră la Curtea de Apel Galați. Acces la documente istorice, de la circulare ale Ministerului Justiției la salariile magistraților în 1916 Dupa ce in 2017 a implementat in premiera naționala aplicația „dosarul electronic”, care permite accesul direct al partilor si avocaților la actele dosarului de judecare a unei cauze, Curtea de Apel Galați a lansat, tot in premiera, o noua aplicație, prin care ofera publicului acces direct la colectia de documente de arhiva referitoare la activitatea parchetelor și instantelor din Galati. Cercetatorii, istoricii, jurnaliștii, dar și toți cei interesați de modul in care funcționau parchetele și instanțele de judecata in urma cu peste o suta de ani, pot studia, accesand adresa https://cagl.ro/historia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

