- Antonella Lerca, in varsta de 30 de ani, activista in domeniul drepturilor omului, este prima femeie transgender, de etnie roma, care candideaza pentru o funcție publica, la alegerile locale anunțate pentru a avea loc pe 27 septembrie. Lerca iși dorește sa obținua un post in Consiliul Local al Sectorului…

- Claudiu Mihaescu, un producator de incaltaminte din Timișoara a decis sa adune bani la bugetul pentru alegerile locale din septembrie prin vanzarea de pantofi in culorile Alianței USR-PLUS.

- Intrebat daca se impune amanarea alegerilor locale in situatia in care numarul de imbolnaviri continua sa creasca, primul ministru a raspuns, sambata, la finalul unei vizite in judetul Calarasi, ca "problema este daca derularea campaniei electorale si organizarea alegerilor creeaza un risc epidemiologic…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a facut miercuri un apel catre toate fortele politice ca in cursul saptamanii viitoare sa se reuneasca la Parlament pentru a promova o lege cu privire la prelungirea mandatelor alesilor locali si la data alegerilor, potrivit Agerpres.

- Uniunea Salvati Romania a lansat, marți, in dezbatere publica introducerea votului prin corespondenta, la alegerile locale din acest an, la nivel national, nu doar in diaspora, cum este in prezent, la...

- Platforma Twitter a adaugat marti mentiunea "verificati faptele" la doua mesaje ale presedintelui american Donald Trump care sustinea ca votul prin corespondenta este substantial "fraudulos", o premiera în contextul în care retele sociale sunt frecvent acuzate de laxism…

- Liberalii iau in calcul ca alegerile locale sa se desfasoare la sfarsitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie, iar alegerile parlamentare, la termen, in decembrie. Articolul PNL: Alegerile locale in septembrie-octombrie si parlamentarele, in decembrie apare prima data in Someșeanul.ro .

- Startup-urile din Moldova, care dezvolta produse și servicii inovatoare cu potențial benefic pentru alte sectoare ale economiei naționale, au acum mai multe oportunitați. Odata cu lansarea primului Program național pentru susținerea antreprenoriatului IT din țara, ele pot beneficia de acces la programe…