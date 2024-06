Autoritățile în alertă. Un tânăr a dispărut în apele râului Timiș Pompierii timișeni au fost alertați astazi, in jurul orei 11:40, cu privire la o persoana posibil inecata in raul Timiș, pe raza municipiului Lugoj. „Au fost alertate toate subunitațile de intervenție ale inspectoratului și la fața locului intervin in misiunea de cautare-salvare 19 pompieri cu opt barci, precum și echipajul de scafandri, și un echipaj […] Articolul Autoritațile in alerta. Un tanar a disparut in apele raului Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

