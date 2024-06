Stiri pe aceeasi tema

- Florin Dogaru, șeful IPJ Alba, impreuna cu alți patru polițiști și doi oameni de afaceri, INCULPAȚI in dosarul mafiei lemnului din Apuseni. Precizarile DNA Florin Dogaru, șeful IPJ Alba, impreuna cu alți patru polițiști și doi oameni de afaceri, INCULPAȚI in dosarul mafiei lemnului din Apuseni. Precizarile…

- Primarul Orașului Mioveni, acuzat de trafic de influența de DNA, este repus in funcție, in urma unei decizii a Curții de Apel Pitești. Judecarea dosarului lui Ion Georgescu s-a facut numai in ședințe nepublice, in urma unei solicitari a inculpatului, care susține ca este nevinovat, și reglementata prin…

- Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi a ajuns la instanța cu o solicitare prin care cere procurorilor belginei ca EPPO sa deruleze ancheta achiziției de vaccinuri la nivelul UE. Procedura penala din Belgia este ca toate presupusele infracțiuni comise pe teritoriul sau sa fie investigate…

- Procurorii au mers, joi dimineața, la locuința fostului președinte Ion Iliescu pentru a-i aduce la cunoștința punerea sub acuzarea in dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. In varsta de 94 de ani, Iliescu a cerut sa ramana la domiciliu intrucat nu se poate deplasa la Parchetul General. „I-a fost adusa…

- Directorul Direcției Energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia, Stanculescu Catalin Liviu, a fost reținut. Stanculescu e acuzat ca ar fi primit 13.000 de euro mita de la un administrator de firma. Procurorii DNA anunța, vineri, reținerea pentru 24 de ore, incepand cu ziua de joi, a lui Stanculescu…

- Fostul primar al localitatii Viisoara arestat 30 de zile ca ar fi violat o tanara de 16 ani, vecina cu el, a fost eliberat la cateva zile dupa sentința, spre uimirea tuturor tuturor. Desi in urma audierilor, actualul consilier local, a fost arestat pentru 30 de zile, in cele din urma a fost eliberat…

- Profesorul de Geografie din Bucuresti acuzat ca are o relație cu o eleva a fost reținut pentru viol. Politistii au fost sesizati de catre directorul institutiei de invatamant, dupa ce imagini cu eleva si profesorul au aparut pe o retea de socializare. ”Astazi, 12 aprilie 2024, politisti din cadrul Directiei…

- Un profesor de 62 de ani din Capitala este acuzat ca are o relație cu eleva de 18 ani. Relația a ieșit la iveala dupa ce in mediul online a aparut o filmare in care fata, care invața la un liceu din Sectorul 2, apare alaturi de cadrul didactic. Profesor de 62 de ani din […] The post VIDEO. Scandal la…