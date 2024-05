Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, a anuntat marti ca 18.025.324 de alegatori, din care 942.730 sunt cetateni romani cu domiciliul in strainatate, au fost inscrisi in Registrul electoral la alegerile din 9 iunie, potrivit Observatornews. El a precizat ca cel mai tanar candidat…

- Desfașurarea unei campanii electorale corecte, in care sa aiba intaietate dezbaterile reale și pluralismul de opinie, este cruciala pentru credibilitatea procesului electoral și, implicit, pentru o prezența sporita la vot in randul alegatorilor”, spune președintele AEP, Toni Grebla.

- Peste exact o luna, romanii sunt asteptati la vot pentru a-si alege reprezentantii in Parlamentul European, dar si viitorii primari, consilieri locali si judeteni. Maine va incepe oficial campania pentru alegerile locale si europarlamentare din 9 iunie. Daca pentru scrutinul european cetatenii romani…

- Precizarea vine din partea presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla. El a precizat la Radio Romania Actualitati ca incepand de astazi, candidaturile raman definitive, acestea urmand sa fie publicate in perioada urmatoare. Petruta Obrejan vine cu detalii: Sursa: RRA Articolul Cetatenii…

- Intrebat, joi, despre afirmatia sa ca il va obliga pe presedintele PNL Nicolae Ciuca sa candideze la alegerile prezidentiale din toamna, Rareș Bogdan a raspuns: ”Eu nu pot sa obliga pe nimeni, partidul poate sa faca o propunere, dar de obligat nu putem sa il obligam. In schimb, presedintele va tine…

- Contextul alegerilor intețește racolarile de primari intre partide, care anunța mutari in lanț. In județul Constanța, un fost deputat al USR va candida din partea PSD, in timp ce organizația locala trece in bloc la PNL.

- Pentru alegerile din data de 9 iunie, europarlamentare si locale, va exista o singura infrastructura electorala, a declarat presedintele Autoritatii Electorale Permanente AEP , Toni Grebla, conform Agerpres.roAsa cum este proiectul ordonantei de urgenta, va fi o singura infrastructura electorala. Deci,…

- Alegerile europarlamentare și alegerile locale se vor desfașura in ziua de duminica, 9 iunie 2024, potrivit proiectului de Ordonanța de Urgența pus joi seara in dezbatere publica... The post Proiectul de OUG privind alegerile europarlamentare și alegerile locale a fost pus in dezbatere publica appeared…