Premieră în Uniunea Europeană: Vaccinarea anti-COVID devine obligatorie în Austria Parlamentul de la Viena a adoptat joi seara legea privind obligatia tuturor adultilor de a se vaccina împotriva COVID-19, Austria devenind prima tara din Uniunea Europeana care ia o astfel de masura pentru a lupta împotriva pandemiei, în pofida numeroaselor proteste de strada, transmite AFP, citata de Agerpres. Proiectul de lege, anuntat în noiembrie pentru a impulsiona o campanie de vaccinare sovaielnica, a fost aprobat cu o larga majoritate (137 de voturi pentru, 33 împotriva). Masura va intra în vigoare pe 4 februarie.



