Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat in noaptea de marti spre miercuri ca "este pe cai mari" pentru a castiga scrutinul prezidential si a sustinut ca oponentii sai incearca "sa fure alegerile". "Suntem pe CAI MARI, dar ei incearca SA FURE…

Fortele de ordine au fost alertate marti, catre ora locala 11.00 (15.00, ora Romaniei), printr-un apel telefonic prin care erau informate ca se aud focuri de arma intr-un complex de apartamente la Henderson, un oras situat in apropiere de Las Vegas.

O femeie transgender, Sarah McBride, a fost aleasa marti in Senatul statului Delaware, in nord-estul SUA, o premiera in istoria politica a tarii, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Am reusit. Am castigat alegerile", a scris pe Twitter democrata, militanta cu experienta pentru drepturile persoanelor…

Lupta pentru presedintia SUA se da "la baioneta", cu actualul presedinte favorit dupa ce a castigat Florida. Donald Trump reuseste sa castige in statele Texas si Ohio, anunta Fox News. Cele doua state ii aduc presedintelui 56 de electori.…

Presedintele Donald Trump a obtinut inca doua victorii importate impotriva fostului vicepresedinte Joe Biden. Potrivit New York Times, presedinte s-a impus in statele Iowa si Montana. Cei noua electori obtinuti in cele doua state sunt insa anulati de victoria lui Biden in Minnesota, stat cu 10 electori.…

Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, s-a adresat națiunii, afirmand ca „suntem pe cale de a caștiga aceste alegeri". El a sustinut ca a castigat in statele Arizona, Georgia si Minnesota, unde si predictiile il dau invingator. A spus ca trebuie sa castige in Wisconsin si Michigan, dar si…

- "Am marea onoare sa anunț ca am ales-o pe Kamala Harris - o luptatoare neinfricata - drept partenera mea in alegeri", a scris Biden pe Twitter. I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public…