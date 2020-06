Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul National din Iasi a pregatit pentru publicul iubitor al artei spectacolului o premiera care se va juca in acest weekend in aer liber: „Jocul dragostei si al intamplarii", una dintre cele mai cunoscute, apreciate si jucate piese ale dramaturgului francez Pierre de Marivaux. Spectacolul, montat…

- Dupa cele doua luni de intensa activitate online pe Scena 5 (6 proiecte realizate in izolare, in alternanța cu numeroase spectacole din arhiva), Teatrul Național Iași revine in fața publicului, de...

- Teatrul National „Marin Sorescu“ din Craiova anunta premiera productiei „Outfitul Searpelui“, un spectacol „poeticoregrafic“ realizat de Andrea Gavriliu, bazat pe versurile lui Marius Aldea, versuri care iau pulsul vremurilor noastre, a felurilor prin care individul isi cauta utilitatea in lumea constransa…

- Spectacolul a fost pregatit cu ocazia implinirii a 180 de ani de la scrierea si montarea piesei, Ion Sapdaru, alaturi de actorii Ateneului, pregatind o varianta originala a primei opere dramatice scrise de Vasile Alecsandri. Comedia in trei acte a avut premiera in noiembrie 1840, iar regia i-a apartinut…

- Teatrul National „Vasile Alecsandri" a pregatit pentru public prima productie teatrala din tara care are drept tema actuala pandemie si izolarea impusa de autoritati. Prima parte a spectacolului „2020 Vid si Co-Vid" va fi difuzata astazi, de la ora 18, spectacolul urmand sa fie prezentat in patru parti,…

- De astazi, 4 mai, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași continua, pe „SCENA 5”, seria evenimentelor online cu cel de-al treilea proiect de anvergura pentru publicul de acasa: „LEAC DE CRIZA. Lumea lui Caragiale recreata de actorii Teatrului Național Iași”. Astfel, pe parcursul primei saptamani…

- Evenimentul iși va derula anul acesta cea de-a 11-a ediție, care se va desfașura in condiții speciale, pentru a se respecta masurile de distanțare sociala impuse de pandemie. In ciuda situației deosebite generate de pandemie, Universitatea de Medicina și Farmacie (UMF) Carol Davila nu renunța nici…

- Teatrul Național Vasile Alecsandri din Iași marcheaza, astazi, printr-un nou proiect, trei evenimente importante ale lunii aprilie: 465 de ani de la nașterea lui William Shakespeare, 404 ani de la moartea sa și Ziua Internaționala a Carții, sarbatorita tot astazi, 23 aprilie. Astfel, actorii instituției…