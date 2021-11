Stiri pe aceeasi tema

- Mario, un italian paralizat de 10 ani, a primit dreptul la sinucidere asistata dupa un proces indelungat si obositor, intr-un caz care a ajuns pana la Curtea Constitutionala, scrie Corriere della Sera.

- Comitetului de Etica al Autoritații Locale de Sanatate din regiunea Marche a aprobat prima sinucidere asistata din Italia. Astfel, Mario, un barbat de doar 43 de ani, ar putea sa primeasca in urmatoarea perioada un medicament care sa-i provoace decesul.

- Un individ care a omorat in bataie un alt barbat și-a aflat miercuri pedeapsa pe care o va avea de executat. Gheorghe Nicanor Buliga, de 30 de ani, din Arbore, a fost gasit vinovat pentru comiterea infracțiunii de omor și a primit 11 ani de inchisoare, dar și pentru comiterea infracțiunii de ...

- Gabi Badalau și-a spalat pacatele fața de Bianca Dragușanu cu o sesiune de cumparaturi la Milano: „Au cheltuit 20 de mii de euro” Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au petrecut un weekend de vis la Milano, Italia, de unde au venit incarcați cu bagaje in valoare de 20 de mii de euro. Playtech are toate…

- Un barbat vindecat de COVID-19 a fost diagnosticat cu „sindromul anal neliniștit”, o premiera mondiala in domeniul medical. Pacientul are 77 de ani și este din Japonia. Cazul lui a intrat in atenția medicilor dupa ce s-a externat din spitalul Tokyo Medical University, unde fusese tratat de Covid-19.…

- Proprietarul unui local din Italia a afișat meniuri diferite pentru vaccinați și nevaccinați, iar gestul sau a declanșat o disputa puternica in mediul online. El a spus ca, de fapt, a vrut sa faca o gluma dupa ce in Italia a devenit obligatoriu certificatul verde pentru toți angajații.

- Fiul Ramonei Badescu, Ignazio Cali, a implinit pe 17 septembrie doi anișori. Daca anul trecut l-a sarbatorit in Italia, acum vedeta l-a sarbatorit pe baiat la București. Ramona a primit la casa din București și vizita mamei sale de la Craiova, dar și a catorva prieteni apropiați „Igna este absolut uluitor.…

- Italia a devenit, joi, prima țara din Europa care face obligatoriu certificatul Covid pentru toți angajații. Guvernul de la Roma a aprobat noua masura prin care certificatele devin obligatorii și pentru angajați din sectorul public dar și din cel privat, relateaza Euronews.