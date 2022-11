Jordan Bardella, deja președinte interimar al Rassemblement National (Adunarea Naționala), a depus sambata juramantul in calitate de președinte al partidului de extrema dreapta, succedandu-i lui Marine Le Pen. Aceasta tranziție vine intr-un context dificil pentru RN, dupa excluderea temporara a unuia dintre membrii sai. Marine Le Pen țintește iar prezidențialele Pentru prima data in ultimii […] The post Premiera dupa 50 de ani: extrema dreapta franceza nu mai este condusa de clanul Le Pen. Un tanar de 27 de ani, ales președintele Rassemblement National first appeared on Ziarul National .