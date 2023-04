Stiri pe aceeasi tema

- Opera Naționala Romana Cluj-Napoca invita melomanii la cea mai noua producție a instituției de cultura, premiera spectacolului Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Paolo Bosisio, care semneaza regia spectacolului, a susținut ca personajul Don Giovanni a fost inspirat de Casanova.

- Un nou episod din sesiunea de inregistrari MFR live, care iși propune sa coaguleze scena muzicala din vestul Romaniei și care a fost inițiata de colectivul timișorean MCs United, a fost lansat recent, invitatul acestuia fiind Kashy, fost concurent xFactor, care abordeaza un stil soul hip hop și pop,…

- Incheiem aceasta saptamana, duminica, 9 aprilie, cu spectacolul de opera I Puritani de Vincenzo Bellini. O poveste in care eleganța și noblețea secolului XVII contureaza destinul unui suflet pur: nobila

- O echipa medicala de la Secția Pneumologie a Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Bihor, coordonata de dr. Alin Suciu, pneumolog, a realizat doua intervenții chirurgicale – una in premiera naționala și alta in premiera județeana, pentru salvarea unui pacient aflat in stare grava. Este vorba…

- Premiera va avea loc pe 10 martie la ora 20:00, odata cu lansarea celui de-al optulea album de studio al lui Cyrus, Endless Summer Vacation. Miley va interpreta o serie de piese de pe album, inclusiv hitul Flowers. Disney+ sarbatorește lansarea celui de-al optulea album, Endless Summer Vacation al artistei…

- Pe 11 februarie, de la ora 18:00, la Sala Studio a Teatrului Național Iași, se va lansa noua producție „Țestoasa lui Darwin” de Juan Mayorga, autor considerat una dintre cele mai puternice voci ale dramaturgiei spaniole contemporane. Radu Ghilaș, regizoru

- Opera timișoreana va gazdui in data de 15 martie, de la ora 20:00, spectacolul extraordinar de balet „Cocoșatul de la Notre Dame”, pus in scena de de ansamblurile de balet ale operei maghiare din Cluj-Napoca, Teatro dʹOpera Italiana și al operei Vox, in care evolueaza 50 de balerini, alaturi de soliști…