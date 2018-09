Stiri pe aceeasi tema

- In preambulul deschiderii stagiunii 2018 – 2019, Opera Brașov spune bun regasit iubitorilor muzicii, sambata, 8 septembrie 2018, de la ora 19.00, in Piața Sfatului din Brașov, printr-un spectacol extraordinar –„Sarbatoarea Muzicii” – dedicat Sfintei Fecioare Maria, ocrotitoarea Brașovului, chiar in…

- Un angajat din Republica Moldova a procurat astazi produse alimentare utilizand, in premiera, tichetul de masa pe suport electronic. Tranzacția a avut loc la un magazin din capitala, informeaza MOLDPRES.

- Pianistul Horia Mihail ia atitudine fața de modul imbecil in care edilii „dezvolta” arhitectural Brașovul. Practic, aleșii locali din fruntea Primariei nu sunt inslujba celor care i-au ales, ci in a dezvoltatorilor imobiliari, afaceriști veroși interesați sa-și umfle conturile. „Am si eu un teren in…

- Gabriela Ruse va juca in premiera pe tabloul principal de la Wimbledon. Romanca a trecut, joi, cu 6-0, 7-5, de Barbara Haas (Austria, 215 WTA), intr-o ora si 27 de minute. Ruse si-a asigurat un cec...

- La scurt timp dupa ce Carmen de la Salciua a confirmat oficial divorțul de Culița Sterp, Ramona, presupusa amanta a artistului, a acceptat sa vorbeasca, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, despre intalnirea neașteptata pe care a avut-o, la inceputul acestei luni, cu cei doi.…

- Dupa cele doua reușite medicale de excepție care s-au inregistrat recent la Spitalul Județean Buzau, iata ca și la Spitalul din Ramnicu Sarat a avut loc o premiera. Un medic chirurg de origine palestiniana, Adnan Al Aloul, care-și desfașoara activitatea de aproximativ doua saptamani la Spitalul din…

- Barbatul, de 46 de ani, din Barlad, care a avut un accident acasa si s-a lovit la cap de un obiect dur, a suferit un traumatism cranian sever si a ajuns, prin transfer, pe 19 iunie la Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei din Galati, potrivit reprezentantilor unitatii medicale. Intrucat…

- Nick Cave & The Bad Seeds canta in premiera in Romania, marti, in cadrul Rock the City, eveniment ce se desfasoara pana miercuri la Romexpo. Headliner-ul celei de-a doua zi de festival, miercuri, este trupa Arcade Fire. Nick Cave, pe numele adevarat Nicholas Edward Cave, este un artist rock australian,…