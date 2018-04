Stiri pe aceeasi tema

- Urmatorul spinoff din saga "Star Wars", film a carui actiune este centrata pe faimosul contrabandist Han Solo, va fi dezvaluit in mai, in premiera, la Festivalul de la Cannes, in cadrul unei proiectii speciale desfasurata in afara competitiei, au anuntat vineri reprezentantii festivalului, citati de…

- Echipa de baschet a Piteștiului a cedat primele doua meciuri din TOP 6, insa iși pastreaza increderea pentru urmatoarea perioada. Din pacate, la ultimul meci disputat, cel de sambata, de la Oradea, vulturii l-au pierdut și pe Titus Nicoara, lucru ce a dus la improvizarea unor noi relații de joc. In…

- Lenovo a obținut mai multe premii de design în cadrul competiției iF DESIGN AWARDS, ce recunoaște excelența în design-ul de produse de 65 de ani. Anual iF International Forum Design organizeaza una dintre cele mai renumite competiții de design de produs din lume, în…

- Seria de telefoane ZTE Nubia s-a dovedit un succes, acestea reusind sa convinga prin aspectul estetic si specificatii hardware de top. Urmatorul flagship Nubia pare sa fie un dispozitiv cunoscut deocamdata doar dupa numele de cod NX606J. Acesta vine echipat cu hardware similar noului Galaxy S9 si cea…

- Ambasada Spaniei si Instituto Cervantes din Bucuresti anunta evenimentul cinematografic "Jesus del Cerro, un cineast spaniol in Romania", care se va desfasura in perioada 12 februarie - 8 martie la Instituto Cervantes. Evenimentul il aduce in prim plan pe regizorul si producatorul spaniol Jesus del…

- Pelicula „Si va fi…", o productie a studioului cinematografic Buftea (Romania), in regia lui Valeriu Jereghi, a fost proiectat in cadrul sectiunii Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes, in 1993, iar in aceasta saptamana va fi proiectat la Chișinau.

- De aceasta data nu mai vorbim de un Seria 8 Concept Car, ci de modelul de mare serie care urmeaza sa fie lansat in Europa in acest an. Din primele imagini vedem o masina care urmeaza sa scoata la pensie gama Seria 6, coupe-ul germanilor fiind acum mai mare atat la exterior…