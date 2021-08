Stiri pe aceeasi tema

- ING Bank Romania lanseaza saptamana aceasta o varianta virtuala pentru toate tipurile de carduri VISA prezente deja in portofoliul bancii, de la cel de debit in lei ori euro pana la cel de credit, fiind o premiera in Romania, a anuntat luni banca, conform agerpres. Acestea sunt emise instant si gratuit,…

- „Luam foarte în serios acest tip de eveniment si îi încurajam pe toti membrii comunitatii DPD România sa ramâna atenti la astfel de încercari, cum ar fi phishing-ul, pe care, din pacate, nu le putem controla. Depunem toate eforturile pentru a lupta împotriva…

- Primarul Capitalei Nicușor Dan confirma prezența in Capitala a țanțarilor purtatori ai virusului West Nile, a caror ințepatura poate fi deosebit de periculoasa. Primarul a precizat, vineri, ca țanțarul exista, insa, nicio persoana nu este infectata in acest moment și da asigurari ca se face o monitorizare…

- Hotelul Four Seasons Kaiyuan, din orasul chinezesc Suzhou s-a prabusit, luni dupa-amiaza. Zeci de persoane sunt date disparute sub daramaturi. Acest hotel s-a prabusit in dupa-amiaza zilei de luni, iar un bilant provizoriu, facut public de autoritatile din China la ora locala 18.40 , indica faptul…

- Cinci persoane au murit si trei sunt in coma, la spital, dupa ce o autoutilitara, in care se aflau opt persoane, s-a ciocnit cu un TIR, in noaptea de duminica spre luni, in județul Teleorman. Accidentul a avut loc pe DN 6, in afara localitații Draganești-Vlașca. Coliziunea s-a produs intre o autoutilitara…

- Din aceasta saptamana, cei care au nevoie de ajutor sau de sfaturi sau care doresc sa achiziționeze produse și servicii din portofoliul companiei au la dispoziție Live shop, un magazin Telekom Romania care poate fi accesat doar online, din care se transmite live și in care se afla un agent cu care cei…

- La începutul saptamânii, pe 24 mai, toate școlile din Cluj-Napoca s-au deschis, dar și din alte localitați din județul Cluj. Elevii mai au doar o luna de școala, excepția de la regula facând-o elevii din clasele terminale care au de susținut examenele…

- Portofoliul de credite a crescut cu 2%, la 29,4 miliarde lei. Productia de credite de nevoi personale a revenit la nivelul pre-pandemic, inregistrand o crestere de 50% fata de trimestrul anterior. In ceea ce priveste platile, preferinta pentru card in detrimentul numerarului continua si in primele trei…