Echipa engleza Tottenham a invins vineri seara, in deplasare, scor 2-1, formatia Crystal Palace, in primul meci al etapei a 10-a din Premier League, scrie news.ro.

Dupa ce in prima repriza Richarlison, Maddison si Bissouma au trecut pe langa deschiderea scorului. Tottenham a inscris in minutul 53, prin autogolul lui Joel Ward. Oaspetii s-au desprins in minutul 66, la reusita lui Son Heung-Min. Jordan Ayew a redus din diferenta in minutul 90+4, gol acordat dupa cateva minute de consultare a sistemului VAR, si Tottenham s-a impus cu 2-1 pe Selhurst Park.

Tottenham este lider in Premier…