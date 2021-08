Premier League: Liverpool, prima victorie pe Anfield (2-0 vs Burnley)

Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea Londra, campioana Europei, a debutat cu o victorie clara, 3-0 cu Crystal Palace, in primul sau meci din etapa de debut a campionatului englez de fotbal Premier League. Chelsea s-a impus prin golurile marcate de Marcos Alonso (27), Christian Pulisic (40) si Trevoh Chalobah (58).…

- ​Liverpool a învins, în deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Norwich, într-un meci din prima etapa a campionatului Angliei.Golurile "cormoranilor" au fost marcate de Jota ('26), Firmino ('65) și Salah ('74).Au mai avut loc sâmbata:Manchester…

- Sonos a incheiat un parteneriat cu echipa FC Liverpool și iși propune sa imbunatațeasca experiența sonora de pe stadionul Anfield, dar și pentru fanii din intreaga lume. Brandul va furniza produse și conținut audio și va marca primul parteneriat Sonos cu o echipa din lumea sportului. Ca parte a parteneriatului…

- Echipa engleza de fotbal FC Liverpool a invins cu scorul de 3-1 formatia spaniola Osasuna, luni seara pe stadionul Anfield, intr-un meci amical dedicat memoriei lui Michael Robinson, fost jucator al ambelor cluburi, informeaza EFE. Brazilianul Roberto Firmino a reusit o dubla pentru "cormorani",…

- Portarul brazilian Alisson a semnat un nou contract cu echipa engleza de fotbal FC Liverpool, valabil pana in 2027, a anuntat miercuri BBC, potrivit Agerpres. Portarul in varsta de 28 de ani a spus ca are "incredere" in echipa la care a venit in 2018 de la AS Roma. Brazilianul, socotit unul…

- Manchester City, campioana actuala din Premier League, va avea un debut de foc în viitorul sezonul al campionatului englez, conform țintarului proaspat realizat. Echipa de fotbal Manchester City îsi va începe campania de aparare a titlului de campioana a Angliei în data…