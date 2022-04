Prelungirea acordului de cooperare: Copiii cu malformații cardiovasculare vor putea fi operați în continuare în România A fost prelungit pentru trei ani Acordul de cooperare in domeniul chirurgiei cardiovasculare pediatrice incheiat intre Ministerul Sanatații, Grupul San Donato Italia, Asociația Bambini Cardiopatici nel Mondo Italia și Asociația Inima Copiilor din Romania, transmite Ministerul Sanatații. In baza acestui acord, copiii cu malformații cardiovasculare vor putea fi operați in continuare in Romania. ”In viitorul apropiat, Romania va realiza sustenabilitatea unui program care va oferi acces la interventii chirurgicale tuturor copiilor care se nasc cu probleme cardiace”, a anunțat ministrul Sanatații,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

