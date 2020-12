Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea de transplant continua si in aceasta perioada, in care intreg sistemul medical este pus la grea incercare. O noua prelevare de organe a avut loc la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, prima din acest an in unitatea sanitara respectiva. „Prin bunavointa familiei unui pacient diagnosticat…

- Medicul ranit in incendiul de la ATI Piatra Neamț va fi transferat la București cu un avion militar. In noaptea de sambata spre duminica, el va fi dus cu o autospeciala SMURD la Iași de unde va fi luat de aeronava. Medicul va ajunge la Spitalul Floreasca. Medicul care a suferit numeroase arsuri…

- Dr. Bianca Purcarin, medic ATI la Spitalul Județean de Urgența Bacau, a donat plasma. Fost pacient Covid-19 in spitalul in care lucreaza, dr. Purcarin a relatat despre tratarea pacienților, riscurile la care se expun cadrele medicale și efectele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Consiliul Județean și Spitalul Județean de Urgența Bacau au transmis catre Ministerul Sanatații o noua solicitare pentru finanțarea celui de al doilea accelerator de particule din cadrul Compartimentului de Radioterapie. „Guvernul PNL, care in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Dupa tragicul accident de la Lețcani, un medic de la Spitalul județean Bacau se zbate intre viața și moarte, fiind internata la ATI, la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iași. Dupa impactul devastator, trei persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost ranite. O greșeala a unui șofer cu experiența…

- Un medic pediatru iesean care a suferit duminica un anevrism cerebral si s-a stins din viata salveaza vieti chiar si dupa moarte. La Spitalul de Neurochirurgie din Iasi a avut loc zilele trecute a cincea interventie de prelevare de organe din acest an, familia pacientei de 50 de ani facand un gest admirabil…

- Un medic pediatru din Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" care a suferit duminica un anevrism cerebral si s-a stins din viata salveaza vieti chiar si dupa moarte. Femeia se afla internata la Spitalul de Neurochirurgie de la sfirsitul saptamanii trecute. Doua transplanturi…

- Declaratia summitului NATO de la Londra, din decembrie 2019, a lansat un proces de reflectie pentru a intari dimensiunea politica a NATO si a oferi consultanta Secretarului General pentru a creste unitatea aliantei, consultarile politice intre aliati si intarirea rolului politic, scrie analistul geopolitic…