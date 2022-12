Medicii au facut vineri o prelevare de organe de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Județean de Urgența Arad. Au fost prelevați rinichii, corneea și cordul, acesta urmand sa fie transplantat unui pacient din Croația pentru ca in Romania nu sunt pacienți compatibili. Potrivit reprezentanților Spitalului Județean de Urgența Arad, organele au […] Articolul Prelevare de organe de la un pacient in moarte cerebrala. Cordul va salva viața unui croat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .