PREJUDICIUL SECOLULUI pe AXA HALALAI – BĂDĂLĂU – BUSUIOC! Una cate una, instituțiile statului roman se dovedesc neputincioase in fața complexei operațiuni de devalizare a celei mai ravnite banci de stat din Romania zilelor noastre. Așa cum nici macar in țarile bananiere nu s-a mai vazut de multa vreme. Ce este drept, in urma seriei de dezvaluiri din ”NAȚIONAL”, cu fiecare ”lovitura” aplicata ”Frației” […] The post PREJUDICIUL SECOLULUI pe AXA HALALAI – BADALAU – BUSUIOC! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Vola.ro confirma ca este in curs de a finaliza procesul de rambursare a tuturor clientilor care au avut zboruri Blue Air anulate cu plecare incepand cu data de 6 septembrie 2022. Peste 10.000 de clienti Vola.ro au fost afectati de anularile Blue Air, iar prejudiciul adus se ridica la peste 1.000.000…

- Astazi a fost pronunțat verdictul in procesul deschis la Tribunalul Salaj de catre Lucian Bode, la inceputul acestui an. Pe 5 ianuarie, ministrul a dat in judecata Universitatea Babeș-Bolyai in incercarea de a bloca reverificarea tezei sale de doctorat. Alexandra ȘerbanTribunalul Salaj a respins ca…

- Multe femei din Romania, și nu numai, se plang ca nu pot slabi din cauza ca nu au bani. Adesea acestea acuza ca forma fizica buna in care se afla majoritatea vedetelor se datoreaza banilor, insa Bianca Dragușanu, care in tinerețe a avut cateva kilograme in plus, spune ca asemenea scuze sunt simple…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a cerut in instanta anularea hotararii prin care Universitatea Babes Bolyai a decis sa-i reanalizeze lucrarea de doctorat, vizata de acuzatii de plagiat. Procesul a fost intentat in 5 ianuarie, la Tribunalul Salaj, iar primul termen este stabilit in 17 ianuarie, conform…

- Am trait Revoluția romana ca adolescent in URSS, m-am mutat apoi in Romania și cateva lucruri m-au șocat. O sa fiu injurat de pe ambele baricade: dar trebuie spuse anumite lucruri. Generația mea - generația „copiilor dingo”, „copiii perestroika” - a fost prinsa in procesul politic de prin ’86. Toata…

- Procurorii DIICOT sunt o prezența activa in județ, iar anul acesta au fost zeci de anchete. Cam jumatate au subiecte cu care ne-am obișnuit deja: trafic de droguri sau substanțe cu efecte psihoactive. Sunt cazurile cele mai comune instrumentate de DIICOT, insa sunt și excepții. Este vorba de anchete…

- Operațiune masiva a DNA in vamile din Romania. Procurorii au facut percheziții in peste 160 de adrese din toata țara, inclusiv la sediul Biroului Vamal Iași. Anchetatorii vorbesc de fapte de evaziune fiscala savarșite in ultimul an. Angajații din vami ar fi importat din Turcia articole textile contrafacute,…

- Fostul deputat Oana Mizil s-a desparțit de Marian Vanghelie. In vara anului trecut, mama fetiței fostului primar al Sectorului 5 a ajuns la spital cu ambulanța pentru ingrijiri medicale dupa ce ar fi fost agresata de Vanghelie. La momentul respectiv, Marian Vanghelie a susținut ca ar fi avut o altercațiune…