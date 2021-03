Stiri pe aceeasi tema

- Aceste prejudicii totale de 947 milioane lei includ si sesizarile pentru masurile ramase nevalorificate din anii anteriori. Curtea de Conturi a transmis Parlamentului Romaniei Raportul public pe anul 2019 si Raportul de activitate pe anul 2020, ulterior aprobarii acestora de catre Plenul institutiei.…

- Un numar de 85 de primarii din județul Bacau au depus proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020. In total, pentru cele 97 de cereri de finanțare depuse din județul Bacau, suma nerambursabila atrasa este de 78,06 milioane de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Curtea de Apel Constanta s a pronuntat intr un dosar unde parti sunt Primaria Targusor si societatea Ewind SRL Instanta a decis ca primaria este buna de plata catre firma mentionata Vorbim de suma de 1.860.737,03 lei Banii sunt aferenti impozitul pe cladire incasat pentru turbinele eoliene montate pe…

- Ziarul Unirea Peste 100 de milioane de euro pentru reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Alba: Proiect in cadrul POIM 22 de proiecte noi pentru extinderea si modernizarea retelelor de apa si de apa uzata, in valoare totala de 4,44 miliarde de euro, au fost semnate in perioada…

- Cei doi au primit, in prima instanta, cate noua ani de inchisoare. Prima condamnare a fost pronuntata de judecatorii de la Tribunalul Tulcea. In prezent, dosarul se afla pe rolul Curtii de Apel Constanta.Curtea de Apel Constanta a decis ca cei doi cetateni sarbi condamnati in prima instanta la ani grei…

- Cauza vizeaza celebrele datorii istorice legate de serviciul public de alimentare cu energie termica.Municipiul Constanta prin Primar a contestat decizia judecatorilor de la Tribunalul Galati prin intermediul careia au respins actiunea formulata de municipalitate in contradictoriu cu Guvernul Romaniei…

- Oricare va fi decizia Curtii de Apel Constanta, aceasta va fi definitiva. Cei doi cetateni sarbi condamnati la ani grei de inchisoare de Tribunalul Tulcea pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc 1.040 kg de cocaina, de puritate 90 , cu o valoare de piata de aproximativ 300 de…

- Pehart, cel mai mare producator de role industriale de hartie din sud-estul Europei, a obținut un credit sindicalizat de 51 milioane euro, care urmeaza a fi investit in dezvoltarea celor doua fabrici ale companiei din Petrești (județul Alba) și Dej (județul Cluj). Pehart intenționeaza construirea de…