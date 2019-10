Pregătiți-vă cauciucurile de iarnă! Nu a venit inca iarna, insa soferii trebuie sa fie pregatiti sa circule in siguranta pe soselele acoperite de polei sau zapada. Codul Rutier ii obliga pe conducatorii auto sa aiba cauciucuri de iarna cand circula pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei, indiferent de perioada calendaristica. Politistii buzoieni anunta ca vor aplica amenzi usturatoare daca descopera in trafic soferi care nu respecta legea, in zile cand carosabilul este periculos. Proprietarii de masini trebuie sa stie ca anvelopele de iarna poarta insemne speciale care pot fi reperate usor de catre politisti. Initiale… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

