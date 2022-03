Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 locuri de cazare sunt puse oficial in Olt la dispozitia oamenilor fugiti din calea razboiului din Ucraina, iar alte zeci de persoane s-au oferit sa gazduiasca refugiati. Peste 40 de persoane au tranzitat sau se afla inca pe teritoriul judetului Olt, conform datelor autoritatilor.

- Drama familiilor fugite din calea razboiului și care incearca sa se reuneasca cu rudele lor care lucreaza in Europa, nu i-a lasat insensibili pe polițiștii maramureșeni. Aceștia s-au implicat prin toate modurile posibile pentru a-i ajuta pe cetațenii ucraineni veniți in țara noastra. ”Cei mai mulți…

- Primarul din Siret, județul Suceava, Adrian Popoiu a declarat ca pe la acest punct de trecere a frontierei continua sa soseasca refugiați, dar autoritațile s-au organizat foarte bine, iar cetațenii ucraineni sunt ajutați astfel incat formalitațile sa fie indeplinite: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/03/5-mar-ora-16-Popoiu.mp3…

- Refugiatii continua sa vina la Iasi. Fluxul de autovehicule si calatori continua sa creasca in Punctul de Trecere a Frontierei de la Sculeni. Astfel, pe parcursul zilei de ieri, au intrat in tara 1.472 de autoturisme si 6.026 persoane, dintre care 2.998 ucraineni. In aceeasi zi, pe la Punctul de Trecere…

- Bucurestenii au donat in trei zile trei tone de produse pentru refugiatii din Ucraina, la centrul deschis de Municipalitate la Arena Nationala, a anuntat viceprimarul Horia Tomescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Multi dintre refugiatii ucraineni aleg sa ramana in Romania Refugiati ucraineni sosesc în Vama Siret. Foto: Mihaela Buculei Daca cei mai multi dintre refugiatii ucraineni folosesc România doar ca tara de tranzit pentru a ajunge la rude prieteni sau apropiati aflati în state din…

- La Brașov se fac pregatiri pentru a-i intampina pe eventualii refugiați din Ucraina in cele mai bune condiții. Centrul de Integrate pentru Migranți Brașov va primi cat de multe persoane este nevoie și le permite spațiul. Pregatiri pentru intampinarea ucrainenilor Mai multe persoane s-au alaturat comunitații…

- Atac cibernetic in Ucraina! Un atac cibernetic de amploare are loc in aceste momente in Ucraina și sunt vizate Ministerul Apararii, dar și doua banci. Experții in securitate cibernetica presupun ca atacul, care nu este primul de acest gen, este orchestrat de ruși. Atacul cibernetic se afla printre primele…