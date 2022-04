Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat ar fi furat suma de 45.000 de lei dintr-o sala de jocuri de noroc din municipiul Targu Jiu. S-a intamplat in noiembrie 2021. Acum a fost prins. Potrivit IPJ Gorj, la data de 15 aprilie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul…

- Este criza acuta de personal la Secția Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Acest lucru afecteaza direct și activitatea cabinetului din Ambulatoriul unitații medicale. Astfel, s-a ajuns la programari peste 4 sau 6 luni de zile. Situația este de la inceputul anului și…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate intr o coliziune frontala pe DN 67D Targu Jiu ndash; Baia de Arama, in zona localitatii Lelesti, judetul Gorj.Potrivit Infotrafic, o persoana este resuscitata la fata locului, iar alte cinci…

- Companiile din mun. Brasov ofera peste 2.000 de locuri de munca in IT, industria automotive, HoReCA, dar si in retail, triere sau logistica refugiatilor ucraineni, a anuntat, joi, primarul Brasovului, Allen Coliban, in urma unei intalniri cu reprezentantii mediului de afaceri si ai AJOFM. Din cei 1.200…

- Asociația Persoanelor cu Handicap din Oltenia gazduiește la un centru o familie din Ucraina, care a ajuns la Targu Jiu in urma cu doua zile. Familia va beneficia de suport material și medical. Cei trei membri ai familiei Malic sunt cazați la Centrul ”Iosua” din Targu Jiu, iar un partid politic, datorita…

- Sute de locuri de cazare pentru refugiatii din Ucraina sunt oferite de catre proprietarii de pensiuni si case de vacanta din zona montana Ranca, din Muntii Parang, Gorj. De asemenea, alte sute de locuri sunt oferite in caminele scolare si in campusul Universitatii „Constantin Brancusi“ din Targu Jiu.

- Salariile nete, impozitele și contribuțiile aferente rezultate ca urmare a efectului indus de dezvoltarea proiectului comercial, de birouri și rezidențial de pe platforma Baneasa reprezinta 1,46 miliarde de euro (1,79 miliarde de dolari). Compania Baneasa Developments administreaza mall-ul Baneasa Shopping…

- Conversațiile extremiste din spațiul online romanesc pe teme populist-ultranaționaliste au crescut mult in intensitate in partea a doua a anului 2021, este concluzia unui studiu realizat de Centrul pentru promovarea Participarii și Democrației (CPD) din cadrul Școlii Național de Studii Politice și Administrative…