- Anul acesta, in 15 martie, se implinesc 130 de ani de la amenajarea primului muzeu aradean, 110 ani de la inaugurarea acestuia in incinta Palatului Cultural și 175 de ani de la izbucnirea revoluției pașoptiste maghiare, desfașurata și pe teritoriul Transilvaniei și Banatului. Evenimentul aniversar „Muzeul…

- Cu o tradiție de 12 ani, Targul de Nunți “Wedding Fever”, revine in perioada 10-12 martie 2023, la Sala Polivalenta din Craiova , pentru o ediție plina de culoare și noutate. Evenimentul va reuni zeci de furnizori de servicii și produse necesare organizarii de evenimente. Expozantii provin din domenii…

- Mai multe evenimente culturale ii asteapta pe constanteni in perioada urmatoare. Activitati culturale desfasurate de catre institutiile publice de cultura subordonate Consiliului Judetean Constanta in saptamana 06 martie 2023 ndash; 12 martie 2023 sunt urmatoarele:Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie…

- In perioada 20-24 februarie 2023, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, in parteneriat cu Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare, a organizat Tabara de pregatire a lotului județean de matematica 2023, la care au participat cei mai buni elevi de nivel gimnazial, pe care ii are județul Satu Mare,…

- Meșterii populari, comercianții și producatorii de produse alimentare și nealimentare specifice sarbatorii Invierii Domnului sunt așteptați sa se inscrie la Targul de Paște. Reprezentanții Casei de Cultura a Municipiului au anunțat, marți, ca in perioada 25 martie-18 aprilie va avea loc o noua ediție…

- Decizia organizatorilor weekendului de deschidere a TM2023 de a plasa numeroase evenimente in cartierele orașului a fost una excelenta. Oamenii par sa savureze fiecare acțiune culturala pusa la punct. Scena muzicala din ziua a doua a fost una plina de evenimente, cu concertul lui Jay Jay Johanson in…

- Universitatea de Vest din Timișoara propune comunitații timișorene trei evenimente de marca prin care comunitatea academica a UVT participa la deschiderea programului Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023, pe 18 și 19 februarie 2023. Unul dintre cei mai reputati filosofi contemporani din Europa,…

- Revelionul organizat de Primaria Timișoara incearca sa-i aduca pe oameni impreuna. Spectacolul se deruleaza in Piața Victoriei și in Piața Libertații. La miezul nopții, cerul va fi luminat de focurile de artificii.