Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 4 februarie 2024, a XV-a dupa Sfintele Rusalii, despre cea mai mare porunca din Lege, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a savarsit Sfanta Liturghie Arhiereasca la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare. The post CATEDRALA EPISCOPALA Liturghie…

- Baia Mare – La data de 02 februarie, la ora 20.10, polițiștii au fost sesizați de catre o tanara de 26 de ani, prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca are un scandal cu concubinul sau. The post Doua femei au fost batute de concubini in Baia Mare. Lovita a fost și fiica uneia dintre victime first appeared…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a aflat ieri, 26 ianuarie, in Maramureș pentru a lua parte la Conferința de Alegeri a PSD Maramureș. Imbracat casual, a vorbit cu angajații localului, cu managerul localului, cu clienții, a facut foto. Pe langa sandwich, a degustat mai multe produse de patiserie pregatite…

- In urma cu 9 ani, in data de 24 decembrie 2014, Informația Zilei, publica articolul "Oamenii anului 2014". Cand un ziar pariaza pe anumite persoane uneori nimerește, alteori greșește. Doar timpul ii da dreptate sau ii infirma previziunile.

- Președinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, a facut apel la alegatori sa se gandeasca la ceea ce s-a intamplat in Hong Kong-ul controlat de chinezi atunci cand vor vota luna viitoare. Taiwanul se pregatește pentru alegeri prezidențiale și parlamentare, in timp c

- Baia Mare va trai ceea ce a mai trait in ultimii ani, dupa condamnarile lui Cristian Anghel și a lui Catalin Cherecheș. Dupa ce Cherecheș a fost condamnat la inchisoare cu executare, prefectul urmeaza sa emita ordinul de incetare a mandatului de primar inainte de termen. Apoi, Consiliul Local va desemna…

- Primarul din Baia Mare a facut mai multe declarații dupa ce soacra sa a intrat in vizorul DNA-ului. Catalin Cherecheș a comentat, la Romania TV, pe marginea cazului soacrei care a fost prinsa in flagrant de procurorii DNA cand incerca sa dea o suma de bani mamei uneia dintre judecatoarele din completul…

- Catalin Cherecheș, primar al municipiului Baia Mare, a precizat ca nu a vorbit cu soacra sa in ultimul timp. Aceasta a fost prinsa in flagrant, cand dorea sa dea 50.000 de euro unui magistrat pentru o sentința fabvorabila ginerelui sau, potrivit informațiilor „Adevarul”.