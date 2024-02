Stiri pe aceeasi tema

- 1.Timp de jumatate de ora, Putin și-a reafirmat ideea ca Ucraina nu exista ca națiune, ca este un stat artificial, inventat de bolșevici, și ca, de fapt, ucrainenii sunt, din punct de vedere istoric, lingivistic și cultural, ruși. Demontata de istorici ucraineni și occidentali, teoria revizionista a…

- Politic INTERVIU – Daniel Constantin, președinte interimar al PNL Teleorman: “Adversarul e clar. Aici, in Teleorman, nu se pot caștiga alegerile decat in adversitate cu PSD” februarie 2, 2024 19:09 Noul președinte interimar al Organizației Județene PNL Teleorman, Daniel Constantin, a avut astazi,…

- Mircea Bunea s-a nascut la Timișoara și a colaborat de-a lungul anilor cu o serie de personalitați ale scenei autohtone. Membru al formațiilor Riff și Bega Blues Band, artistul ne-a acordat un interviu in care ne-a dezvaluit cum era viața muzicala a Timișoarei pe vremuri, cat de greu este sa canți blues/rock/jazz…

- Formele radicale și accelerate de dezumanizare la care sunt supuși tinerii ii fac din ce in ce mai vulnerabili. Adolescenții iși pierd spiritul critic, iar curentele neomarxiste care bantuie intreaga planeta ii prind in capcana. Rețelele de socializare devin unelte impotriva familiei, iar drogurile…

- La concursul organizat de CSM, Andrei Horodniceanu s-a clasat pe locul 5 la proba scrisa, cu un total de 90 de puncte. Cu toate acestea, fiul fostului șef DIICOT a caștigat concursul la proba orala cu 73,66 puncte din 100 - cea mai mica nota obținuta la interviu, dintre toți candidații admiși din țara.Concursul…

- Daniel Popa (28 de ani), atacant la U Cluj, a afirmat ca „ne-am facut de ras” dupa ce „șepcile roșii” au fost umilite in derby-ul cu CFR Cluj, scor 0-4. In Gruia, cu 11.013 oameni in tribune, CFR Cluj s-a impus intr-o maniera categorica in derby-ul Clujului. Muhar a deschis scorul in minutul 2, apoi…

- bull; Interviu cu Raluca Munteanu, director de dezvoltare in cadrul companiei IULIUS Compania IULIUS s a concentrat, in ultimii 15 ani, pe construirea de proiecte mixte de regenerare urbana, care si au dovedit capacitatea de a genera dezvoltare pe termen lung, ne a transmis, intr un interviu, Raluca…

- Ce se intampla in culisele serialului Lasa-ma, imi place! Camera 609. Descopera actorii care dau viața personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției romanești. Tot ce vrei e sa dai PLAY! Vezi episoade integrale In spatele Camerei 609 in AntenaPLAY!