- Pentru ca, in aceasta perioada cand suntem nevoiți sa stam in casa, avem mai mult timp de gatit, iar principalul preparat culinar, nelipsit de la masa, este paine, Chef Munti a prezentat la Star Matinal o rețeta de turte la tigaie cu praf de copt in loc de drojdie.

- Una dintre cele mai delicioase placinte de post este cea cu cartofi țaranești și cu ceapa calita. O rețeta de placinte moi, pufoase, aromate, cu umplutura generoasa care ne face toate poftele. O rețeta veche care se pregatea in mod special in Postul Paștelui. Lespede Placinta cu cartofi și ceapa calita…

- Cea mai ușoara rețeta, sanatoasa, gustoasa poate fi cea de fasole verde la tigaie. O putem considera a fi o mancarica rapida de post sau o putem folosi ca o garnitura pentru un fel de carne sau pește. O alegere ideala pentru o masa copioasa și sanatoasa. Mod de preparare Pentru o porție de fasole verde…

- Preparatul este in egala masura sanatos si satios, fiind alegerea ideala pentru pranz sau cina. Secretul gustului apetisant sta in pregatirea termica a legumelor, dar si in dressing-ul din ghimbir, usturoi si ulei de masline.

- Cauti o reteta delicioasa de garnitura, pentru a asezona friptura ta preferata? Ce zici de niste cartofi la cuptor, cu o combinatie de arome desavarsite de ceapa si usturoi, alaturi de boia dulce de ardei? Fii sigura ca vei dragi iti vor mai cere o portie!

- Preparatul necesita putine ingrediente si se pregateste foarte repede. Gustul sau deosebit este dat de o combinatie de legume care sunt calite si apoi fierte, carnea afumata si fasolea completand lista ingredientelor care dau savoare ciorbei.

- Ce zici de o reteta inedita pe care sa o prepari in doar 15 minute? Si nu vorbim de orice reteta, ci de una de pizza de casa, facuta in tigaie. E gata cat ai zice peste, iar gustul te va cuceri!

- Doar in meniul localului Veranda puteți gasi iepure copt in fan, o delicatesa care merita incercata. Practic vorbim despre o pulpa de iepure invelita intr-o crusta de piure cu fan coapta la cuptor și servita cu sfecla roșie coapta și sos de hrean. Doar la Veranda puteți incerca o așa rețeta și sa va…