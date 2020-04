Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a veni in intampinarea credinciosilor, avand in vedere ca ei nu pot merge la slujba tradiționala de Paști, in acest an Liturghia din Noaptea de Inviere din Catedrala Mitropolitana din Chișinau va fi transmisa in direct la posturile naționale de radio și televiziune.

- Cunoscutul medic dermatolog, Profesor dr. Olga Simionescu, de la Top Derm Clinics și șef al Clinicii de Dermatologie de la Spitalul Colentina transmite ca in noaptea de Inviere se va afla chiar in inima ortodoxiei romanești, la Palatul Patriarhiei in studiourile Trinitas TV. Ea califica aceasta perioada…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Gheorghe Sorescu, a fost prezent la Botoșani, la Instituția Prefectului, la o intalnire operativa cu prefectul județului, Dan Nechifor și cu șefii structurilor din MAI.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat marți seara ca a fost semnat un acord intre MAI și Patriarhia Romana prin care polițiștii vor ajuta la imparțirea luminii și a sfintelor paști pentru credincioși.Declarațiile facute de Marcel Vela:Va prezint acordul semnat intre MAI și Patriarhie.…

- Ministerul Afacerilor Interne vine in sprijinul Bisericii Ortodoxe si va ajuta Patriarhia pentru ca Lumina sa ajunga la credinciosi in noaptea de Paste. Ministerul de Interne va ajuta Biserica Ortodoxa sa imparta credinciosilor Lumina Sfanta in seara Invierii. Ministrul de interne, Marcel Vela, a precizat,…

- Ministerul Administrației și Internelor pregatește o noua ordonanța militara. Anunțul a fost facut in aceasta seara la Digi 24, post de televiziune care a transmis și un interviu acordat de ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Astfel, Romania se așteapta la un varf de 10.000 de cazuri de infectare cu…

- Noii subprefecți de Suceava, Laura Morar și Prorociuc, numiți pe 28 ianuarie de Guvernul Orban au fost investiți in funcție. Evenimentul a avut loc in ședința de astazi a Colegiului Prefectural, in prezența secretarului de stat in Ministerul Administrației și Internelor, Gheorghe Sorescu. Au mai participat…