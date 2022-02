Prefectul Mihai Ritivoiu le-a cerut, joi, polițiștilor zero toleranța fața de cei care nu respecta legea. Reprezentantul Guvernului in teritoriu a mers in vizita la Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș. „M-am deplasat astazi la sediul IPJ Timis unde am participat la sedința Grupului de Coordonare si Trasare a Sarcinilor. Am intalnit o echipa unita […] Articolul Prefectul Ritivoiu, vizita la IPJ Timiș dupa ce un iterlop a lovit un polițist a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .